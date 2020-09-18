Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Как сообщает издание 18 сентября, учитывалась сумма дохода представителя власти, его второй половинки и их несовершеннолетних детей. Самым удачным 2019-й оказался для депутата Сахалинской думы Дмитрия Пашова; доход его семьи составил 6,2 млрд рублей. Кроме него, больше 5 млрд заработали также Камчатский и Челябинский депутаты Игорь Евтушок и Константин Струков. Далее в рейтинге трое человек, которым покорился рубеж в 2 млрд: член Совета Федерации Валерий Пономарев, депутат Магаданской облдумы Александр Басанский и депутат Госдумы Григорий Аникеев.

Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по итогам 2019 года. Петербургу достались три позиции, но в топ-40 они не попали.

Председатель московской городской думы и герой расследований ФБК Алексей Шапошников на 7 месте (1,95 млрд); ему всего 40 млрд уступает гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Замыкают первую десятку еще два региональных парламентария: Станислав Подоль из Рязанской облдумы и Олег Савченко из Волгоградской.

Петербург появляется на 42-й строчке — на ней находится ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко с 352 млн рублей. На 48-й — вице-губернатор Максим Соколов с 303 млн; «Фонтанка» писала, что он лично заработал 247 млн в последний год до прихода в Смольный в декабре 2019-го. На 84-м месте — Александр Рассудов, традиционно самый богатый депутат петербургского ЗакСа, представляющий КПРФ: его семья сумела заработать 191 млн рублей.

Forbes отмечает, что почти половину рейтинга представляют те, кто в нем отсутствовал годом ранее. Всего богатая сотня заработала 65,8 млрд рублей — это на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года.