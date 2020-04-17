Койко-место и болотоход. Члены петербургского правительства отчитались о доходах, Максим Соколов перед приходом в Смольный заработал 250 млн
Доход вице-губернатора Максима Соколова в 2019 году составил 247,9 млн рублей. Почти в 100 раз больше, чем у руководителя администрации губернатора Валерия Пикалева.
Сведения о доходах членов правительства опубликованы на сайте Смольного 17 апреля. Помимо названного дохода, у Соколова есть долевая собственность в двух квартира и в нескольких нежилых помещениях. Супруга вице-губернатора заработала 55,7 млн рублей и владеет двумя автомобилями (Mercedes Benz CLS и BMW 630), моторной лодкой и прицепом. Помимо этого, она — собственник двух домов общей площадью более 500 кв. метров, двух квартир и трех участков. У несовершеннолетнего ребенка есть долевая собственность в квартире и койко-место в Швейцарии в пользовании. Добавим, названный доход относится по большей части к досмольнинскому периоду — Соколов стал вице-губернатором в декабре 2019 года.
На противоположном полюсе — вице-губернатор Валерий Пикалев, он заработал в 2019 году 2,7 млн рублей. У него две квартиры, жилой дом и участок. Зато по части транспортных средств он далеко обошел семью Соколовых: в списке автомобиль «Мерседес Бенц» GL 350 BLUETEC 4MATIC, три мотоцикла («Дукати» DIAVEL CARBON, TRIUMPH TRUXTON, «Харлей Дэвидсон» TRI GLIDE ULTRA), малый катер, три прицепа и снегоболотоход. В Смольный Пикалев также пришел в конце года, до этого был вице-губернатором в Ленобласти.
Из тех, чьи доходы за год исчисляются десятками миллионов, можно назвать Евгения Елина (38,6 млн) и Максима Шаскольского (51,9 млн). 13,9 млн заработал Олег Капитанов, у которого тоже интересный гараж: «Порше» CAYENNE TURBO, «Кадиллак» К2ХХ ESCALADE ESV, скутер и самосвал ГАЗ САЗ 2505–10. Владимир Княгинин заработал 9 млн.
Полный отчет о доходах членов правительства ниже.