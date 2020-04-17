Доход вице-губернатора Максима Соколова в 2019 году составил 247,9 млн рублей. Почти в 100 раз больше, чем у руководителя администрации губернатора Валерия Пикалева.

Сведения о доходах членов правительства опубликованы на сайте Смольного 17 апреля. Помимо названного дохода, у Соколова есть долевая собственность в двух квартира и в нескольких нежилых помещениях. Супруга вице-губернатора заработала 55,7 млн рублей и владеет двумя автомобилями (Mercedes Benz CLS и BMW 630), моторной лодкой и прицепом. Помимо этого, она — собственник двух домов общей площадью более 500 кв. метров, двух квартир и трех участков. У несовершеннолетнего ребенка есть долевая собственность в квартире и койко-место в Швейцарии в пользовании. Добавим, названный доход относится по большей части к досмольнинскому периоду — Соколов стал вице-губернатором в декабре 2019 года.