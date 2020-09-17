Фото и видео с обысков и задержания троих подозреваемых при попытке сбыта наркотиков пресс-служба ГУ МВД опубликовала 17 сентября. Как сообщалось ранее , в понедельник на улице Дыбенко был задержан 22-летний Артем Оглезнев, при нем в рюкзаке нашли 192 свертка с наркотической химией. Судя по странице его супруги, свадьбу сыграли чуть ли не в тот же день, фото, под которыми пару поздравляют с торжественным событием, опубликованы ранним утром 15 сентября. «Что бы ни случилось, я буду рядом, всегда», — ближе к полудню того же дня написала на своей стене девушка.

Петербургская полиция показала дом в Агалатово, в котором фасовали синтетические наркотики, и лица подозреваемых. Один из них попал в изолятор почти сразу после собственной свадьбы.

Еще двоих молодых людей, 22-летнего Илью Смирнова и 25-летнего Дмитрия Сушко, задержали в коттедже под Агалатово во Всеволожском районе. Там нашли 25 кг запрещенных синтетических веществ. Помогла собака по кличке Зайка. В полиции отметили, что на службе она 8 лет и за свою карьеру унюхала больше 50 кг наркотиков.

Смирнов ведет активную жизнь в соцсети, последний раз онлайн он появлялся вскоре после полуночи 15 сентября. Судя по странице, в основном его интересуют машины и девушки. Сушко также женат и воспитывает дочь. Между собой подозреваемые в соцсетях не дружат.

По версии следствия, молодые люди, а все они уроженцы Киришей, торговали наркотиками через даркнет, причем были оптовиками — в съемном коттедже они фасовали вещества, после чего делали так называемые «мастер-клады», откуда наркотики забирали более мелкие закладчики. Полиция проверила и уничтожила тайники почти по 60 адресам.

Всем троим вменяют попытку сбыта в крупном и особо крупном размере. Молодые люди задержаны, мера пресечения им пока не определена. Следствие ищет сообщников.