В Петербурге полиция и Зайка нашли оптовиков из даркнета. Изъяты килограммы наркотиков

В автомобиле на Дыбенко и коттедже под Петербургом задержаны трое причастных к оптовой торговле наркотиками. Работу, как и клиентов, они нашли в даркнете.

Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, первым три дня назад задержали 22-летнего уроженца Киришей Оглезнева. Он ехал как пассажир в машине, которую остановили у 22 дома по улице Дыбенко. В рюкзаке при нем нашли 192 свертка, экспертиза одного из них показала, что в пакетике около 10 граммов химического наркотика.

Вскоре прошел обыск в садоводстве «Касимово-1» под Петербургом, там задержали кладовщика Сушко и его помощника Смирнова, 25 и 22 лет, оба из Киришского района. Всего из помещения вынесли порядка 25 кг различных наркотических веществ. Молодые люди объяснили, что в их обязанности входила фасовка на более мелкие партии полученных наркотиков и их закладка, так называемые «мастер-клады». После беседы с юношами оперативники отправились проверять 59 адресов, где сбытчики спрятали вещества для других закладчиков.