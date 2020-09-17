Налоговики против крабов. Активы связанной с Собчак компании снова арестованы

Межрайонная инспекция ФНС № 1 по Сахалинской области отказала компаниям по добыче крабов «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» в регистрации сделки по переходу прав собственности. Как пишут «Ведомости» 16 сентября, речь идет о долях, которые собирались приобрести телеведущая и политик Ксения Собчак и супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева Елена Соглаева.

Как ранее писала «Фонтанка», в марте 2020 года Собчак планировала стать совладелицей «Монерона» с долей в 40 %. Такую же долю она намеревалась приобрести в «КУКе», тоже специализирующемся на ловле крабов. Еще по 10 % в них же собиралась купить Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева, который видел в Собчак партнёра по крабовому бизнесу.



Но тогда сделка не состоялась — в конце апреля суд Южно-Сахалинска арестовал доли компаний в рамках расследования уголовного дела в отношении бенефициара «Монерона» Олега Кана, объявленного в розыск. По словам бизнесмена, в последние годы он никак не участвовал в жизни основанных им компаний и его заочный арест по обвинению в контрабанде и организации убийства не должен был повлиять на сделку с Собчак.



В конце июля в интервью с Алексеем Пивоваровым, основателем YouTube-канала «Редакция», телеведущая подчеркнула, что крабовый бизнес у нее не сложился — история закрыта и находится в судах. «Сейчас речь идет про то, чтобы не потерять деньги. Там сложный процесс, но я точно на этом ни копейки не заработала», — уверенно заявила Собчак. Примерно в то же время Сахалинский областной суд снял арест с активов компаний «КУК» и «Монерон».

