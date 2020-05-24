Связанную с Собчак крабовую компанию вычеркнули из списка системообразующих

По данным издания, предприятие удалили из списка Минсельхоза 20 мая, из перечня Минпромторга — 21 мая, однако ни в одном из ведомств на запрос о причинах корректировки не ответили. Отказался от комментариев и представитель Росрыболовства. По информации близкого к правительству источника, решение об исключении «Монерона» на заочном заседании приняла комиссия по повышению устойчивости развития экономики в середине мая.

Сахалинская компания по добыче крабов «Монерон», совладелицей которой чуть не стала телеведущая Ксения Собчак, исчезла из перечня системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на льготные кредиты в связи с коронакризисом. Об этом 24 мая пишет газета «Ведомости».

Как указывают «Ведомости», в перечень компания попала по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. Собчак планировала стать совладелицей «Монерона» с долей в 40 % . Такую же долю она намеревалась приобрести в Курильском универсальном комплексе (КУК), тоже специализирующемся на ловле крабов. Ещё по 10 % в них же собиралась приобрести Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева, который видел в Собчак партнёра по крабовому бизнесу. Но сделка не состоялась — в конце апреля суд Южно-Сахалинска арестовал доли компаний в рамках расследования уголовного дела в отношении бенефициара «Монерона» Олега Кана, объявленного в розыск.

В интервью Forbes Собчак охарактеризовала ситуацию как «полнейший беспредел». Вместе с Соглаевой она обратилась за помощью к матери — сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой.



Собчак же заявила, что привязывать её и её мать к включению в список «Монерона» некорректно. Она утверждает, что не имеет отношения к этому.