Связанную с Собчак крабовую компанию вычеркнули из списка системообразующих
Сахалинская компания по добыче крабов «Монерон», совладелицей которой чуть не стала телеведущая Ксения Собчак, исчезла из перечня системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на льготные кредиты в связи с коронакризисом. Об этом 24 мая пишет газета «Ведомости».
По данным издания, предприятие удалили из списка Минсельхоза 20 мая, из перечня Минпромторга — 21 мая, однако ни в одном из ведомств на запрос о причинах корректировки не ответили. Отказался от комментариев и представитель Росрыболовства. По информации близкого к правительству источника, решение об исключении «Монерона» на заочном заседании приняла комиссия по повышению устойчивости развития экономики в середине мая.
Как указывают «Ведомости», в перечень компания попала по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. Собчак планировала стать совладелицей «Монерона» с долей в
В интервью Forbes Собчак охарактеризовала ситуацию как «полнейший беспредел». Вместе с Соглаевой она обратилась за помощью к матери — сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой.
Собчак же заявила, что привязывать её и её мать к включению в список «Монерона» некорректно. Она утверждает, что не имеет отношения к этому.
ГК «Монерон» — крупный российский добытчик крабов. Основатель этого бизнеса — Олег Кан. В составе группы две крупных компании: «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК). У них в распоряжении квоты на добычу более 9000 т крабов, или около 10% всей добычи этого ресурса в России (расчеты «Ведомостей» и данные Росрыболовства). «Монерон» принадлежит депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову, КУК — Виктории Ледуковой, следует из «СПАРК-Интерфакс». Бенефициаром этого бизнеса следственный комитет считает Олега Кана, который с конца 2018 года находится за границей. Его обвиняют в занижении экспортной стоимости крабов в 2014–2015 гг. и контрабанде, ущерб России оценен в 210,3 млн руб.