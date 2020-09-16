«Мысли иногда опережают». Беглов объяснил свои высказывания невпопад

Александр Беглов признал, что иногда высказывается невпопад и объяснил это тем, что иногда мысли опережают. Об этом губернатор Петербурга рассказал в фильме «Александр Беглов. «Я здесь живу», который 16 сентября показали в эфире 78 телеканала.

«Ну, бывают у меня определенные какие-то высказывания невпопад. Не потому что я плохо говорю, а просто мысли иногда опережают. Я считаю, что это не самая большая проблема. Главное, донести мысль, что необходимо сделать, как сделать», - рассказал градоначальник.