FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 23:56
2
Печать

«Мысли иногда опережают». Беглов объяснил свои высказывания невпопад

Александр Беглов признал, что иногда высказывается невпопад и объяснил это тем, что иногда мысли опережают. Об этом губернатор Петербурга рассказал в фильме «Александр Беглов. «Я здесь живу», который 16 сентября показали в эфире 78 телеканала.

«Ну, бывают у меня определенные какие-то высказывания невпопад. Не потому что я плохо говорю, а просто мысли иногда опережают. Я считаю, что это не самая большая проблема. Главное, донести мысль, что необходимо сделать, как сделать», - рассказал градоначальник.

Ведущий упомянул, что губернатор является героем большого количества мемов и картинок в интернете. Беглов ответил, что относится к этому спокойно.

«Ну развлекаются люди, и развлекаются. Если им это интересно, то меня это особо не трогает. Что тут плохого по большому счету? Это тоже такое творчество индивидуальное. Ну и ради Бога», - добавил он.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Djnyana
Улыбнуло! По цитатам: мысль насяльника опережает мысль самого Беглова, но по инструкции, он должен относиться к этому.. - индифферентно! Культурная, как бы Столица, Ау!..)
Wuhan Proletarian
В сборнике "Народные русские сказки" А.Н. Афанасьева есть сказка "Набитый дурак" про человека, который все время говорил невпопад и его за это частенько поколачивали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний