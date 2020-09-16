Огнеупорный базилик и нетоксичная петрушка. Крупнейший производитель асбеста построит под Петербургом вертикальную ферму по выращиванию зелени

Реализацией проекта займется ООО «Фреш гарден СПб», зарегистрированное в Петербурге 11 сентября 2020 года. По словам Александра Ставицкого, одного из совладельцев нового юрлица, в основном компания будет выращивать руколу, шпинат, базилик и мангольд. Ключевое преимущество нового предприятия — собственная технология производства. Срок окупаемости такого проекта составит 3 года, уверен предприниматель. По задумке ферма начнет работать примерно через полгода, основными заказчиками станут магазины и заведения общепита.

Дочка одного из крупнейших производителей хризотила ПАО «Ураласбест» построит в 2021 году под Петербургом вертикальную ферму по производству салатных культур, пряно-ароматической зелени и овощей. Как удалось узнать «Фонтанке» 16 сентября, мощность нового предприятия площадью 0,4 га составит 25 тонн в месяц.

«Это будет арендованная площадка. С высокой долей вероятности — в Павловске, — рассказал Александр Ставицкий. — У нас был прототип с производством порядка тонны в месяц. Сейчас мы подписали с «Ураласбестом» инвестиционное соглашение на строительство большой полноценной фермы».



Речь идет о петербургской ООО «Агро инновации», созданной предпринимателем в июне 2018 года. Как отмечает Ставицкий, компания была прибыльная, да и направление — «довольно удачное». Однако, судя по СПАРК, единственный и, видимо, последний раз предприятие отчиталось о своих доходах в том же 2018 году — тогда непокрытый убыток составил 450 тыс. рублей.



«У нас долгосрочные перспективы сотрудничества с «Ураласбестом». В рамках договора зафиксированы определенные условия, в том числе финансовые и календарные. Пока мы не пересматриваем их ни в какую сторону, — рассказывает Александр Ставицкий. — Суммы вложений я разглашать не могу. Это многомиллионный проект».



Нестандартное на первый взгляд партнерство предприниматель объясняет просто: познакомились на конференции и начали вести переговоры о сотрудничестве. По его словам, роль «Ураласбеста» заключается исключительно во вливании денежных средств. Никакого принципиального направления «Урал-Петербург» не было, говорит Ставицкий.

