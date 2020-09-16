Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране
«Газпром» может стать единым оператором при газификации домов в регионах. Владимир Путин заявил, что даст соответствующее поручение правительству на встрече с председателем правления ПАО Алексеем Миллером.
Как говорится в опубликованной 16 сентября стенограмме на сайте Кремля, президент спросил главу «Газпрома» о проблемах, связанных с синхронизацией работ по газификации в регионах между монополистом и региональными и муниципальными властями.
«Вы знаете, есть предложение, которое, может быть, имеет смысл рассмотреть, — «Газпром» назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации. «Газпром» мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно — сейчас строят субъекты — внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые «газопроводы последней мили», — попросил в ответ Миллер.
По его словам, это, во-первых, ускорило бы темпы газификации. Во-вторых, позволило бы субъектам Российской Федерации уделить больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику и котельные. И кроме того, это дало бы возможность планировать программы газификации, отталкиваясь от конечного потребителя. «Газпром» в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности в газопроводах-отводах.
«Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем», — согласился президент.