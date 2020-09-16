«Газпром» может стать единым оператором при газификации домов в регионах. Владимир Путин заявил, что даст соответствующее поручение правительству на встрече с председателем правления ПАО Алексеем Миллером.

Как говорится в опубликованной 16 сентября стенограмме на сайте Кремля, президент спросил главу «Газпрома» о проблемах, связанных с синхронизацией работ по газификации в регионах между монополистом и региональными и муниципальными властями.



«Вы знаете, есть предложение, которое, может быть, имеет смысл рассмотреть, — «Газпром» назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации. «Газпром» мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно — сейчас строят субъекты — внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые «газопроводы последней мили», — попросил в ответ Миллер.

