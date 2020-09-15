Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов является профессиональным спортсменом. Как пишет 15 сентября РИА Новости, он занимается армрестлингом.
Филиппов является многократным чемпионом России, Европы и мира. В сети опубликовано множество видео с его выступлениями.
Ранее сообщалось, что Филиппов будет представлять интересы Ефремова при обжаловании приговора по делу о смертельном ДТП. Статус адвоката он имеет с 2014 года, однако на сайте юридической конторы, которую он представляет, уверяют, что его юридический стаж составляет 15 лет. Специализируется Филиппов на гражданском и уголовном праве.
Михаил Ефремов отказался от услуг предыдущего защитника, Эльмана Пашаева, после того, как получил 8 лет за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Минюст уже подал ходатайство о лишении Пашаева статуса адвоката. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания признала нарушение Кодекса этики защитником.
Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице. Прокуратура просила для артиста 11 лет лишения свободы, суд приговорил его к 8 годам колонии общего режима.