Стало известно имя нового адвоката Михаила Ефремова

Имя нового адвоката Михаила Ефремова 15 сентября назвал «Московский комсомолец». По информации издания, интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы будет представлять Роман Филиппов.



По данным «МК», статус адвоката он получил в 2014 году, общий стаж работы составляет свыше 15 лет. Филиппов является специалистом в области гражданского и уголовного права.



Ранее Ефремов отказался от услуг предыдущего защитника, Эльмана Пашаева, после того, как получил 8 лет за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Минюст уже подал ходатайство о лишении Пашаева статуса адвоката. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания признала нарушение Кодекса этики защитником.