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09.09.2020 22:41
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ТАСС: Пашаев нарушил Кодекс этики. Квалификационная комиссия взялась за адвоката Ефремова

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания признала нарушение Кодекса этики Эльманом Пашаевым, защитником актера Михаила Ефремова. Об этом 9 сентября пишет ТАСС со ссылкой на «источник в адвокатских кругах».

«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката» - заявил собеседник агентства. Он уточнил, что нарушения якобы связаны с «публичной активностью» Пашаева.

Михаил Ефремов сегодня обвинил своего адвоката «в подставе», из-за которой он получил 8 лет колонии.

Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение просило 11 лет лишения свободы, суд в итоге приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев незадолго до приговора сообщил журналистам, что его подзащитный ожидал получить восемь лет в колонии общего режима.

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Комментарии (5)

Yksy
А так все ок, только журналистам сболтнул лишнего, ага.
kоt-obormot
Эльман Пашаев Магеррам оглы конечно Да - это пять в нашей нынешней высокооплачиваемой адвокатуре.
Piter Russo
Интересно, лишат ли Пашаева статуса адвоката...
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