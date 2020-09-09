ТАСС: Пашаев нарушил Кодекс этики. Квалификационная комиссия взялась за адвоката Ефремова
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания признала нарушение Кодекса этики Эльманом Пашаевым, защитником актера Михаила Ефремова. Об этом 9 сентября пишет ТАСС со ссылкой на «источник в адвокатских кругах».
«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката» - заявил собеседник агентства. Он уточнил, что нарушения якобы связаны с «публичной активностью» Пашаева.
Михаил Ефремов сегодня обвинил своего адвоката «в подставе», из-за которой он получил 8 лет колонии.
Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.
На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение просило 11 лет лишения свободы, суд в итоге приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев незадолго до приговора сообщил журналистам, что его подзащитный ожидал получить восемь лет в колонии общего режима.