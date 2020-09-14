Осужденный Ефремов окончательно отказался от услуг адвоката Пашаева
Осужденный на 8 лет за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Ранее адвокат сообщал, что договор с актером закончился после приговора, но вопрос о дальнейшей работе оставался открытым.
«Предложений [продолжить работу с Ефремовым] не поступало. Это уже решено», — сказал ТАСС Пашаев.
По данным члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, Ефремов остался недоволен вынесенным ему приговором и работой Пашаева. Адвокат не будет представлять его интересы на апелляции. В свою очередь другой член ОНК Ева Меркачева рассказала, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».
Ранее Эльман Пашаев объяснил, почему Михаил Ефремов отказался от его услуг после обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП в Москве. По его словам, расставание с подзащитным произошло по взаимному, но вынужденному согласию.
8 сентября Михаил Ефремов услышал свой приговор. Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Перед прениями актёр признал вину, однако, по словам его адвоката, до сих пор не уверен, что сидел за рулём вылетевшего на встречную полосу автомобиля.
Михаил Ефремов обвинялся в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.