Осужденный Ефремов окончательно отказался от услуг адвоката Пашаева

Осужденный на 8 лет за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Ранее адвокат сообщал, что договор с актером закончился после приговора, но вопрос о дальнейшей работе оставался открытым.



«Предложений [продолжить работу с Ефремовым] не поступало. Это уже решено», — сказал ТАСС Пашаев.



По данным члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, Ефремов остался недоволен вынесенным ему приговором и работой Пашаева. Адвокат не будет представлять его интересы на апелляции. В свою очередь другой член ОНК Ева Меркачева рассказала, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

