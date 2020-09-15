Милла Йовович, Пол. У. С. Андерсон и автор комиксов о Дэдпуле появятся на российском Comic Con онлайн

Фестиваль комиксов, косплея и кино Comic Con Russia в этом году проходит в онлайн-формате и, значит, доступен всем. С 3 по 4 октября в официальном сообществе фестиваля в социальных сетях появятся трансляции выступлений гостей и включения с презентаций новинок. 14+



Фото: vk.com/comicconrussia

Приглашённых знаменитостей сразу несколько. Режиссёр и актёр, известный по «Иллюзии обмана», Дэйв Франко, чей хоррор «Кто не спрятался» выходит в кино 8 октября, подключится к эфиру и ответит на вопросы фанатов. Задавать их уже сейчас можно под тематическим постом. Сюжет режиссёрского дебюта Франко посвящён молодым людям, которые обнаруживают, что арендованная ими вилла нашпигована сотнями камер и кто-то постоянно за ними следит.



В свою очередь актриса Милла Йовович и её супруг режиссёр Пол. У. С. Андерсон презентуют совместную картину «Охотник на чудовищ», основанную на серии игр Monster Hunter от Capcom. По сюжету, военное подразделение ООН попадает в другое измерение и воюет с монстрами, чтобы те не могли пробраться на Землю. Йовович исполнила в фильме главную роль. Во время телемоста создатели подробнее расскажут о съёмках и работе над лентой. Точное время эфиров появится в паблике Comic Con во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/comicconrussia

Уже сейчас известно, что 4 октября организаторы устроят телемост с хорватским художником, создателем комиксов «Дэдпул уничтожает вселенную Marvel» и «Старик Логан» Далибором Талайичем. На встрече он поделится деталями своего нового проекта про российского супергероя Майора Грома. Образ вымышленного детектива, служащего МВД Игоря Грома, придумали в издательстве Bubble Comics в 2012 году.

Comic Con — это не только живые выступления гостей, но и премьеры. На этот раз среди прочего участникам предложат посмотреть кадры первого эпизода нового сериала 2х2 «Последние дни трэша». Такое название получил мультфильм про пластиковый пакет и его друзей.



Из-за пандемии Comic Con пришлось перейти в онлайн не только в России. Когда июле фестиваль в Сан-Диего не удалось провести очно, поклонники создали святилище в память о доковидных встречах и несколько дней подряд приносили туда свечи, рисунки и игрушки, среди которых оказался даже плюшевый Стэн Ли. Впрочем, в России упущенное всё-таки планируют нагонять. Конвент проведут оффлайн в московском выставочном центре «Крокус Экспо» 7–10 октября.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

