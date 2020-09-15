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15.09.2020 17:19
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Петербуржцу предложили заплатить 8 миллионов рублей за прекращение дела о краже стиральной машины

После получения восьми миллионов рублей сотрудники ФСБ задержали 33-летнего петербуржца. Денис Белов якобы выступал посредником от сотрудников полиции, имеющих влияние на дело о краже стиральной машины.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, Белов встретился с фигурантом дела Антоном Давыдовым и получил от него пакет с деньгами. Купюры были помечены специальным раствором. Белов попытался скрыться на каршеринговом автомобиле, но все равно оказался в Следственном комитете.

По данным «Фонтанки», с предложением выплатить 8 миллионов рублей сотрудникам полиции к Давыдову и его жене обратились в середине июля, сразу после ареста обвиняемого. Белов представлялся парламентером, имевшим хорошие отношения с Петроградским УМВД. Давыдову за взятку обещали прекратить дело. Стороной нелегальной сделки он не является. О выдвинутом условии обвиняемый рассказал сотрудникам ФСБ. Они контролировали встречу с Беловым.

«Фонтанка» описывала всю курьезность дела Давыдова. Он и жена снимали квартиру за 300 тысяч в жилкомплексе «Аристократ». Хозяйка жилья, сестра звезды федеральных ток-шоу и завсегдатай петербургских тусовок Снежана Грибова, отказалась возвращать залог. Арендаторы увезли в качестве встречного залога стиральную и сушильную машину, электрочайник и банкетку. Бытовая ссора с легкой руки Петроградского УМВД трансформировалась в уголовное преследование Давыдова. В отношении него возбудили дело по статье 158 УК («Кража»), без вызовов к следователю оформили его розыск и на этом основании 15 июля добились ареста. 26 августа Петроградский райсуд освободил Давыдова под залог в 1 миллион рублей.

По данным «Фонтанки», после 15 июля сотрудники Следственного управления УМВД Петроградского района не провели ни одного следственного действия с Давыдовым, зато о необходимости заплатить 8 миллионов рублей он слышал неоднократно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

atty
Фонтанка, спасибо что отслеживаешь это дело, а следствие петроградского района беспределит по чёрному конечно, интересно сколько заплатили следствию за возбуждение и сопровождение дела.
***_555
Вот про что надо снимать ментовские сериалы.
Peshekhod
!00 пудов надо убрать из текста слово "якобы". А то это известная уловка -- вместо взятки вменить посреднику мошенничество.
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