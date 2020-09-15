Петербуржцу предложили заплатить 8 миллионов рублей за прекращение дела о краже стиральной машины

После получения восьми миллионов рублей сотрудники ФСБ задержали 33-летнего петербуржца. Денис Белов якобы выступал посредником от сотрудников полиции, имеющих влияние на дело о краже стиральной машины.



Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, Белов встретился с фигурантом дела Антоном Давыдовым и получил от него пакет с деньгами. Купюры были помечены специальным раствором. Белов попытался скрыться на каршеринговом автомобиле, но все равно оказался в Следственном комитете.



По данным «Фонтанки», с предложением выплатить 8 миллионов рублей сотрудникам полиции к Давыдову и его жене обратились в середине июля, сразу после ареста обвиняемого. Белов представлялся парламентером, имевшим хорошие отношения с Петроградским УМВД. Давыдову за взятку обещали прекратить дело. Стороной нелегальной сделки он не является. О выдвинутом условии обвиняемый рассказал сотрудникам ФСБ. Они контролировали встречу с Беловым.

