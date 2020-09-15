Петербуржцу предложили заплатить 8 миллионов рублей за прекращение дела о краже стиральной машины
После получения восьми миллионов рублей сотрудники ФСБ задержали 33-летнего петербуржца. Денис Белов якобы выступал посредником от сотрудников полиции, имеющих влияние на дело о краже стиральной машины.
Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, Белов встретился с фигурантом дела Антоном Давыдовым и получил от него пакет с деньгами. Купюры были помечены специальным раствором. Белов попытался скрыться на каршеринговом автомобиле, но все равно оказался в Следственном комитете.
По данным «Фонтанки», с предложением выплатить 8 миллионов рублей сотрудникам полиции к Давыдову и его жене обратились в середине июля, сразу после ареста обвиняемого. Белов представлялся парламентером, имевшим хорошие отношения с Петроградским УМВД. Давыдову за взятку обещали прекратить дело. Стороной нелегальной сделки он не является. О выдвинутом условии обвиняемый рассказал сотрудникам ФСБ. Они контролировали встречу с Беловым.
«Фонтанка» описывала всю курьезность дела Давыдова. Он и жена снимали квартиру за 300 тысяч в жилкомплексе «Аристократ». Хозяйка жилья, сестра звезды федеральных ток-шоу и завсегдатай петербургских тусовок Снежана Грибова, отказалась возвращать залог. Арендаторы увезли в качестве встречного залога стиральную и сушильную машину, электрочайник и банкетку. Бытовая ссора с легкой руки Петроградского УМВД трансформировалась в уголовное преследование Давыдова. В отношении него возбудили дело по статье 158 УК («Кража»), без вызовов к следователю оформили его розыск и на этом основании 15 июля добились ареста. 26 августа Петроградский райсуд освободил Давыдова под залог в 1 миллион рублей.
По данным «Фонтанки», после 15 июля сотрудники Следственного управления УМВД Петроградского района не провели ни одного следственного действия с Давыдовым, зато о необходимости заплатить 8 миллионов рублей он слышал неоднократно.