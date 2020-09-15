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15.09.2020 13:58
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«Его можно выдворить только в СССР». Конституционный суд просят рассмотреть дела о депортации людей в несуществующую страну

Из-за «выдворения» граждан «из России в СССР» фонд «Русь сидящая» попросил Верховной суд Карелии обратиться в Конституционный суд РФ. Предполагается, что КС рассмотрит дела о лишении людей гражданства России из-за совершенных преступлений, что якобы нарушает Основной закон, пишет 15 сентября «Коммерсантъ». Поводом для обращения стало дело Алексея Новикова, которого пытаются выслать в УССР.

Новиков родился в 1969 году в Украинской ССР. В 1987 году он переехал в Россию, но до 2005-го ходил с советским паспортом, пока не получил гражданство РФ. В 2017 году его обвинили в подготовке к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). На суде Алексей сообщил, что дал показания под пытками, но все равно был арестован и приговорен к 4 годам колонии.

Его освободили в 2019 году, с 8 годами административного надзора. 20 апреля 2020 года ГУ МВД Москвы отменило принятие Алексея Новикова в гражданство РФ из-за обвинений по «террористической» статье. Его должны были депортировать на родину — в СССР, а точнее в Украинскую ССР, но из-за закрытия границ в связи с пандемией, обвиняемый до сих пор находится в РФ. Покинуть страну он должен до 30 сентября, если решение суда не изменится.

Юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова на заседании Верховного суда Карелии 11 сентября ходатайствовала о направлении запроса о рассмотрении дела Новикова в Конституционный суд РФ (КС). Она указала, что ч. 1 и ч. 2 ст. 22 закона о гражданстве позволяют лишить его тех, кто получил статус в порядке правопреемства государств и никогда не имел другого, что нарушает ст. 6 и ст. 55 Конституции.

Утратить гражданство могут даже те, у кого при оформлении в ФМС забыли попросить какие-нибудь документы, сообщила Подоплелова. Также тот, кто получал паспорт России за границей — через российское посольство, может остаться без него из-за потери документации в архиве МИДа РФ.

Правозащитник объяснила, что пока подобные случаи лишения гражданства по террористическим и экстремистским статьям в России не очень часты. Чаще всего людей лишают гражданства РФ, если до этого они имели статус гражданина другой страны. Ольга Подоплелова прогнозирует увеличение подобных случаев.

Схожая ситуация произошла с Евгением Кимом. Он родился в 1974 году в Каракалпакской АССР (Узбекистан) и потом переехал в Россию. До 2006 года у него было советское гражданство, пока он не получил российское. В июне 2017 года его осудили на 3,5 года колонии за создание группы исламского религиозного объединения «Нурджулар», которое в России признано экстремистским.

После выхода Евгения Кима на свободу в апреле 2019 года, на следующий день его снова задержали. Из-за осуждений по экстремистской статье, Евгения лишили гражданства РФ и поместили в хабаровский Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где он пребывает в бессрочном тюремном заключении, ведь выехать за границу России он не может.

Адвокат Кима рассказал, что «по сути, его можно выдворить только в СССР, так как он гражданин той страны, но это же невозможно».

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Комментарии (1)

260635291
15 лет ходил с паспортом СССР? Думаю у него прописка в 91 году украинская была. Тогда Ельцин договорился всех граждан по прописке делить между республиками. Формально да. Гражданин Украины как правоприемницы УССР.
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