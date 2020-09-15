Дошёл до ручки. Роспотребнадзор нашёл коронавирус в метро и больницах

Коронавирус найден на поверхностях в метро, ручках дверей и в лечебных учреждениях.Об этом на заседании президиума РАН 15 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Мы на поверхностях находим положительные образцы. Из 11 тысяч исследований — 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты», — цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача.



Она подчеркнула, что это еще раз показывает, что риски заражения при контакте с поверхностями есть. Также Попова рассказала, что были обследованы поверхности в местах вспышек COVID-19, в основном в лечебных учреждениях.