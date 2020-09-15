Дошёл до ручки. Роспотребнадзор нашёл коронавирус в метро и больницах
Коронавирус найден на поверхностях в метро, ручках дверей и в лечебных учреждениях.Об этом на заседании президиума РАН 15 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы на поверхностях находим положительные образцы. Из 11 тысяч исследований — 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты», — цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача.
Она подчеркнула, что это еще раз показывает, что риски заражения при контакте с поверхностями есть. Также Попова рассказала, что были обследованы поверхности в местах вспышек COVID-19, в основном в лечебных учреждениях.
«Там тоже на поверхностях 29 положительных находок из 4,5 тысяч исследований», — уточнила она.
Ранее Попова заявила, что человек, который уже перенес коронавирусную инфекцию, может «выделять вирус» до 90 дней после выздоровления.