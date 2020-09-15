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15.09.2020 10:02
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Володин заявил, что Россия делает всё для защиты независимости Белоруссии

Россия, основываясь на Договоре о коллективной безопасности, делает всё для защиты суверенитета Белоруссии. Об этом 15 сентября в интервью телеканалу «Россия 24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», - добавил Володин.

Он подчеркнул, что источник власти в республике является народ.

«И ни американцам, ни полякам, ни литовцам, ни другим странам решать судьбу Беларуси», - уверен Володин.

Накануне Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко подчеркнул, что все договорённости Москвы и Минска соблюдаются. Он также заявил, что «белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране».

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