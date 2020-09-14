Наоми Кэмпбелл и российский бизнесмен обменялись исками. New York Post пишет, что модель успела первой
Супермодель Наоми Кэмпбелл более чем на полгода опередила с иском совладельца девелоперской компании Capital Group россиянина Владислава Доронина, который через суд рассчитывает получить назад деньги и собственность на 3 млн долларов.
Как пишет РИА Новости 14 сентября со ссылкой на New York Post, Кэмпбелл подала в суд в Лондоне на бизнесмена ещё в феврале. Она требует вернуть некие её вещи, которые остались во владении Доронина. Источник, знакомый с моделью, утверждает, что она просила об этом много лет, но в последние годы бывшие возлюбленные не разговаривали.
Кэмпбелл и Доронина около пяти лет связывали романтические отношения. Пара рассталась в 2013 году. Спустя семь лет выяснить отношение в суде решила не только модель.
В начале сентября совладелец Capital Group Доронин подал иск к модели, которая якобы оставила у себя его собственность, которую истец оценил в 3 миллиона долларов, а также не вернула ему долг. Какую именно сумму бизнесмен давал взаймы подруге, не раскрывается.
Знакомый с Наоми Кэмпбелл в разговоре с New York Post утверждает, что зла на своего бывшего возлюбленного она не держит.