Наоми Кэмпбелл и российский бизнесмен обменялись исками. New York Post пишет, что модель успела первой

Супермодель Наоми Кэмпбелл более чем на полгода опередила с иском совладельца девелоперской компании Capital Group россиянина Владислава Доронина, который через суд рассчитывает получить назад деньги и собственность на 3 млн долларов.



Как пишет РИА Новости 14 сентября со ссылкой на New York Post, Кэмпбелл подала в суд в Лондоне на бизнесмена ещё в феврале. Она требует вернуть некие её вещи, которые остались во владении Доронина. Источник, знакомый с моделью, утверждает, что она просила об этом много лет, но в последние годы бывшие возлюбленные не разговаривали.