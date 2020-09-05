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05.09.2020 21:02
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Россиянин подал в суд на Наоми Кэмпбелл

Совладелец девелоперской компании Capital Group россиянин Владислав Доронин подал в суд иск на 3 миллиона долларов к супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает 5 сентября РИА «Новости» со ссылкой на издание TMZ.

Бизнесмен обвинил модель в отказе вернуть некую его собственность, которую он сам оценивает в 3 миллиона долларов. Также он указывает, что дал ей взаймы определённую сумму денег, и она долг не отдала.

Доронина и Кэмпбелл связывали романтические отношения. Они встречались около пяти лет и расстались в 2013 году.

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