Ядерные бомбардировщики НАТО будут регулярно патрулировать Черное море «для сдерживания России»

«В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами — партнерами в сфере коллективной безопасности.

Это заявление подтверждается сегодняшним приближением на 37,5 км к прибрежной зоне Крыма трех стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей ВВС Украины.

Полеты стратегических бомбардировщиков НАТО к акватории Черного моря для «сдерживания России» станут регулярными, сообщило минобороны Украины 14 сентября на официальном сайте.

Такие патрулирования будут носить регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских военно-воздушных сил Великобритании», — сообщили в МО Украины.



В украинском ведомстве подчеркнули, что экипажи американских бомбардировщиков обеспечивают коллективную оборону США и союзников по НАТО, а также «стратегические и оперативные возможности для сдерживания России».



Напомним, ядерные бомбардировщики ВВС США Boeing B-52H Stratofortress приблизились к Крыму 4 сентября. Их полет к границе РФ пролегал через Украину.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал увеличение активности ВВС НАТО у госграницы России «имитацией нанесения ракетных ударов».

