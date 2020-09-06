Шойгу: НАТО регулярно имитирует нанесение ракетных авиаударов по России
Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает 6 сентября РИА Новости.
Глава военного ведомства отметил, что интенсивность полетов авиации НАТО у российских границ значительно увеличилась.
«Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — сказал Шойгу.
Он уточнил, что эти полеты осуществляются большим количеством самолетов.
В качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B–52.
«Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана», — подчеркнул глава Минобороны.
Он добавил, что все уже смирились с тем, что в однополярном мире один «хозяин», как вдруг появляется второй полюс. «Хозяину» это не очень нравится, отметил Шойгу.