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06.09.2020 17:37
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Шойгу: НАТО регулярно имитирует нанесение ракетных авиаударов по России

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает 6 сентября РИА Новости.

Глава военного ведомства отметил, что интенсивность полетов авиации НАТО у российских границ значительно увеличилась.

«Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — сказал Шойгу.

Он уточнил, что эти полеты осуществляются большим количеством самолетов.

В качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B–52.

«Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана», — подчеркнул глава Минобороны.

Он добавил, что все уже смирились с тем, что в однополярном мире один «хозяин», как вдруг появляется второй полюс. «Хозяину» это не очень нравится, отметил Шойгу.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Наши Ту-95 и Ту-160, Ту-22 тоже регулярно полеты выполняют справедливости ради надо сказать.
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