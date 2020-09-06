Шойгу: НАТО регулярно имитирует нанесение ракетных авиаударов по России

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает 6 сентября РИА Новости.

Глава военного ведомства отметил, что интенсивность полетов авиации НАТО у российских границ значительно увеличилась.

«Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — сказал Шойгу.