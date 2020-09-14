Здоровье Марии Колесниковой ухудшилось в СИЗО. Настроение звезды белорусских протестов подорвать не удалось

Адвокат Людмила Казак рассказала о состоянии своей подзащитной Марии Колесниковой после посещения её в изоляторе в Жодино.

«У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем — и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза», — цитирует 14 сентября заявление адвоката издание tut.by.

По словам Людмилы Казак, медицинскую помощь Колесниковой оказывают, но сторона защиты все равно отправила заявление на имя начальника СИЗО.