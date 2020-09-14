Здоровье Марии Колесниковой ухудшилось в СИЗО. Настроение звезды белорусских протестов подорвать не удалось
Адвокат Людмила Казак рассказала о состоянии своей подзащитной Марии Колесниковой после посещения её в изоляторе в Жодино.
«У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем — и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза», — цитирует 14 сентября заявление адвоката издание tut.by.
По словам Людмилы Казак, медицинскую помощь Колесниковой оказывают, но сторона защиты все равно отправила заявление на имя начальника СИЗО.
Адвокат подчеркнула, что неприятности никак не сказались на настроении оппозиционера. Марии Колесниковой должны предъявить обвинение по уголовному делу уже на этой неделе.
В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности нахождения своего руководителя и рассказал о попытке выдворить ее из страны. Сама Колесникова уточнила, что после задержания ее посадили в камеру, где высказывали «угрозы жизни и здоровью». Сейчас политик находится в СИЗО и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти в Белоруссии.