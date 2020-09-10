«Меня все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова рассказала о поступающих ей угрозах и попытке выдворения из страны

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила о поступающих ей угрозах в своем заявлении в Следственный комитет Белоруссии.



«В отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что, в случае если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям», — цитирует 10 сентября Марию Колесникову издание tut.by.



Звезда белорусских протестов обвинила силовиков в давлении на нее. В заявлении, которое в СК республики передал адвокат, указаны «конкретные имена и должности людей».

