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10.09.2020 11:27
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«Меня все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова рассказала о поступающих ей угрозах и попытке выдворения из страны

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила о поступающих ей угрозах в своем заявлении в Следственный комитет Белоруссии.

«В отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что, в случае если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям», — цитирует 10 сентября Марию Колесникову издание tut.by.

Звезда белорусских протестов обвинила силовиков в давлении на нее. В заявлении, которое в СК республики передал адвокат, указаны «конкретные имена и должности людей».

Колесникова сообщила, что после задержания ее посадили в камеру, где высказывали «угрозы жизни и здоровью».

«После того как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь», — сообщила оппозиционер, подтвердив, что на границе она уничтожила свой паспорт.

В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности нахождения Колесниковой и рассказал о попытке выдворить ее из страны.

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Комментарии (5)

Wuhan Proletarian
Во Франции тюрягу разнесли бы по кирпичикам, засади Макрон какого-нить черного авторитета, а беларусы терпилы.
вадики
Нужно вводить миротворцев ООН и ОБСЕ уже в Беларусь!!Колесникова молодец смелая женсчина у нее есть яйца в отличие от остальных!!
gencon
Новичка в РБ нет, вот и маятся
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