«Меня все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова рассказала о поступающих ей угрозах и попытке выдворения из страны
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила о поступающих ей угрозах в своем заявлении в Следственный комитет Белоруссии.
«В отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что, в случае если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям», — цитирует 10 сентября Марию Колесникову издание tut.by.
Звезда белорусских протестов обвинила силовиков в давлении на нее. В заявлении, которое в СК республики передал адвокат, указаны «конкретные имена и должности людей».
Колесникова сообщила, что после задержания ее посадили в камеру, где высказывали «угрозы жизни и здоровью».
«После того как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь», — сообщила оппозиционер, подтвердив, что на границе она уничтожила свой паспорт.
В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности нахождения Колесниковой и рассказал о попытке выдворить ее из страны.