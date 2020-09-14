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14.09.2020 16:47
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Не анекдот. Водительские права получил россиянин, слепой на оба глаза

Удивительная история, достойная анекдота, произошла в Оренбургской области. Чтобы пресечь нарушение, потребовалось вмешательство прокурора.

Как сообщает 14 сентября областная прокуратура, житель Медногорска, попавший в поле зрения ведомства, в связи с заболеванием с 2004 года наблюдается у врача-офтальмолога в городской больнице. В 2018 году ему поставили диагноз «слепота обоих глаз». При этом в феврале 2018 года он каким-то образом получил водительское удостоверение.

«Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности», — подчёркивают в прокуратуре очевидное. Правда, очевидное, похоже, не для всех.

После того, как прокуратура Медногорска провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, прокурор города добился в суде лишения автолюбителя права управления транспортными средствами. Суд с ним согласился. Решение суда в законную силу ещё не вступило.

О том, будут ли наказаны лица, выдавшие права, не сообщается.

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Комментарии (5)

тат2007amg
Да на наших дорогах полно таких..
Borze
У нас безрукий получил ВУ, угробил себя с роднёй и ничего. Крайним оказался тот, кто не нарушал.
Wuhan Proletarian
Тут, главное, кураж как в "Запах женщины", где слепой отставной разведчик (Аль Пачино) лихо гоняет на Ferrari/
Да и в нашем Отечестве не без героев, вроде знатного ЕДРОвца Солтана, который без рук, без ног (по пьяни под электричку угодил) рулил, пока и себя и семью не угробил в ДТП. Обвинили, конечно, простого мужика, а не вице-спикера ЗАКС.
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