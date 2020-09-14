Не анекдот. Водительские права получил россиянин, слепой на оба глаза

Удивительная история, достойная анекдота, произошла в Оренбургской области. Чтобы пресечь нарушение, потребовалось вмешательство прокурора.

Как сообщает 14 сентября областная прокуратура, житель Медногорска, попавший в поле зрения ведомства, в связи с заболеванием с 2004 года наблюдается у врача-офтальмолога в городской больнице. В 2018 году ему поставили диагноз «слепота обоих глаз». При этом в феврале 2018 года он каким-то образом получил водительское удостоверение.

«Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности», — подчёркивают в прокуратуре очевидное. Правда, очевидное, похоже, не для всех.