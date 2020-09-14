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14.09.2020 15:35
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Русские классики встретятся с друг с другом и со зрителями — в спектакле Дмитрия Волкострелова

24 сентября в театре «Приют комедианта» состоится премьера «Русской классики» Дмитрия Волкострелова, Спектакль был готов еще в марте, но зрители тогда смогли увидеть его только онлайн. Но театры наконец открылись, и «Русская классика» готова к встрече со своими зрителями. (18+)

Драматургический диапазон режиссера Дмитрия Волкострелова кажется безграничным — от берестяных грамот до Джона Кейджа, Тома Стоппарда и Павла Пряжко. Хотя на отечественную литературу ее золотого периода Волкострелов обращает внимание впервые.

В спектакле появляются авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема — например, как классике живется в современности. И предлагает проанализировать, чем она является сегодня. В смонтированных определенным образом текстах Толстой вступит в диалог с Достоевским, а тот, в свою очередь, с Лесковым. Или Островским.

Фото: pkteatr.ru

Пространственное решение спектакля родилось после посещения режиссером и его постоянным соавтором, театральным художником Ксенией Перетрухиной, усадьбы Льва Толстого. «Мы сами окажемся в музее, и одна из сквозных мыслей спектакля — это попытка обжить это музейное пространство русской классики», — уточняет Дмитрий Волкострелов.

Начало в 19.00.

О других ожидаемых премьерах сезона читайте в нашем гиде.

Наталия Эфендиева

Фото: pkteatr.ru

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