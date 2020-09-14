Русские классики встретятся с друг с другом и со зрителями — в спектакле Дмитрия Волкострелова

24 сентября в театре «Приют комедианта» состоится премьера «Русской классики» Дмитрия Волкострелова, Спектакль был готов еще в марте, но зрители тогда смогли увидеть его только онлайн. Но театры наконец открылись, и «Русская классика» готова к встрече со своими зрителями. (18+)



Драматургический диапазон режиссера Дмитрия Волкострелова кажется безграничным — от берестяных грамот до Джона Кейджа, Тома Стоппарда и Павла Пряжко. Хотя на отечественную литературу ее золотого периода Волкострелов обращает внимание впервые.

