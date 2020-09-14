Угнанный у «кофейного директора» Lexus с красивыми номерами доехал по М-11 до Подмосковья
Автомобиль «Лексус», похищенный на минувшей неделе у бизнесмена в Петербурге, нашли под Москвой. Его красивые номера уже были изменены, как и VIN-номер под лобовым стеклом.
Lexus LX стоимостью около 7 миллионов рублей был похищен днем 10 сентября с парковки ТЦ «Аквилон» на Новолитовской улице. Машина с красивыми номерами «005» принадлежит гендиректору компании, продающей кофемашины.
Как сообщили 14 сентября в пресс-службе ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад», автомобиль нашли на следующий день, 11 сентября. При помощи поискового оборудования удалось установить, что машина находится на территории микрорайона Павшинская Пойма города Красногорска Московской области. Угонщики припарковали «Лексус» рядом с одной из автомоек на съезде с Волоколамского шоссе. Повреждений на автомобиле обнаружено не было.
Похищенные в Петербурге автомобили, как правило, вывозят за границу, чтобы потом использовать или перепродать, отмечают в охранной компании. Сейчас границы закрыты, и похищенные машины перевозят в другие страны на автовозах.
«В нашем случае Lexus как раз могли передавать именно в Москве, а платная трасса М-11 заметно сократила время похитителей на перегон автомобиля. Возможно, место обнаружения — недалеко от МКАД — было определено угонщиками как точка передачи машины», — добавляют в пресс-службе. И отмечают, что Lexus LX — самая популярная модель этой марки у петербургских угонщиков: за первую половину 2020 года на ее долю пришлось более половины всех угонов Lexus.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.