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14.09.2020 11:54
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Угнанный у «кофейного директора» Lexus с красивыми номерами доехал по М-11 до Подмосковья

Автомобиль «Лексус», похищенный на минувшей неделе у бизнесмена в Петербурге, нашли под Москвой. Его красивые номера уже были изменены, как и VIN-номер под лобовым стеклом.

Lexus LX стоимостью около 7 миллионов рублей был похищен днем 10 сентября с парковки ТЦ «Аквилон» на Новолитовской улице. Машина с красивыми номерами «005» принадлежит гендиректору компании, продающей кофемашины.

Как сообщили 14 сентября в пресс-службе ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад», автомобиль нашли на следующий день, 11 сентября. При помощи поискового оборудования удалось установить, что машина находится на территории микрорайона Павшинская Пойма города Красногорска Московской области. Угонщики припарковали «Лексус» рядом с одной из автомоек на съезде с Волоколамского шоссе. Повреждений на автомобиле обнаружено не было.

Похищенные в Петербурге автомобили, как правило, вывозят за границу, чтобы потом использовать или перепродать, отмечают в охранной компании. Сейчас границы закрыты, и похищенные машины перевозят в другие страны на автовозах.

«В нашем случае Lexus как раз могли передавать именно в Москве, а платная трасса М-11 заметно сократила время похитителей на перегон автомобиля. Возможно, место обнаружения — недалеко от МКАД — было определено угонщиками как точка передачи машины», — добавляют в пресс-службе. И отмечают, что Lexus LX — самая популярная модель этой марки у петербургских угонщиков: за первую половину 2020 года на ее долю пришлось более половины всех угонов Lexus.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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Комментарии (3)

SoloWand
005
А где ему ещё быть, как не в Дагестане?
opportunissimo
В Дагестане такой Lexus можно саокойно за лям купить, и ездить, не заморачиваясь. Мерсы и 500 отдают...
За пределы республики если не высовываться, то ничем не рискуешь.
мухомор
вывозят за границу?
Слушайте, тут либо Чечня, Дагестан, Ингушетия, КБР и КЧР незаметно вышли из состава Российской Федерации. Либо, кто-то решил как в случае хлопками и жёсткой посадкой самолётов, внедрять режим "информационного благоприятствования"., и вместо правды лить в уши гражданам полуправду.
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