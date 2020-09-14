МВД предлагает ввести налог для въезжающих для работы иностранцев

«Предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в РФ, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа»,— говорится в тексте документа.

Специальный фиксированный налог авансом предлагает ввести МВД РФ для иностранцев, приезжающих в Россию для работы. Об этом со ссылкой на концепцию законопроекта пишет «Коммерсантъ» 14 сентября.

В случае неуплаты, следует из документа, проштрафившемуся будет направлено уведомление с требованием заплатить в течение 15 дней. В случае отказа последует запрет работать в России.



Нововведения коснутся и работодателей, привлекающих рабочую силу из-за рубежа. Им необходимо будет зарегистрироваться в особом реестре. Для этого придется открыть личный кабинет на портале госуслуг, заполнив специальную форму. Также необходимо заполнить в электронном виде заявление о включении в реестр.



Законопроект защищает и права трудовых мигрантов. Его авторы полагают, что заработная плата для них должна быть не меньше, чем средний уровень выплат в регионе для данной категории работников. Это позволит избежать необоснованного снижения зарплат для иностранных рабочих.

