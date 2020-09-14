МВД предлагает ввести налог для въезжающих для работы иностранцев

Специальный фиксированный налог авансом предлагает ввести МВД РФ для иностранцев, приезжающих в Россию для работы. Об этом со ссылкой на концепцию законопроекта пишет «Коммерсантъ» 14 сентября.
«Предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в РФ, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа»,— говорится в тексте документа.
В случае неуплаты, следует из документа, проштрафившемуся будет направлено уведомление с требованием заплатить в течение 15 дней. В случае отказа последует запрет работать в России.
Нововведения коснутся и работодателей, привлекающих рабочую силу из-за рубежа. Им необходимо будет зарегистрироваться в особом реестре. Для этого придется открыть личный кабинет на портале госуслуг, заполнив специальную форму. Также необходимо заполнить в электронном виде заявление о включении в реестр.
Законопроект защищает и права трудовых мигрантов. Его авторы полагают, что заработная плата для них должна быть не меньше, чем средний уровень выплат в регионе для данной категории работников. Это позволит избежать необоснованного снижения зарплат для иностранных рабочих.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что ведомство подготовило концепцию нового закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году. В частности, иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу.