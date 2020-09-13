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13.09.2020 14:25
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Под Петербургом на квадроцикле разбился хирург Мариинской больницы

34-летний хирург Мариинской больницы разбился во Всеволожском районе Ленинградской области. Специалист в субботу отдыхал, катаясь на болотоходе CF-MOTO.

Как пишет 13 сентября 47news, всё произошло в садоводстве «Ягодка-1». Доктор не справился с управлением на Т-образном перекрёстке и съехал в кювет, ударившись об забор. Мужчина погиб от полученных травм, его 27-летний пассажир в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

В пресс-службе Мариинской больницы 47news сообщили, что знают о случившимся.

В Петербург мужчина переехал из Туркменистана. Здесь он получил диплом Государственного педиатрического медицинского университета. Его стаж как врача-хирурга превысил девять лет.

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Комментарии (7)

victor_k
У меня нет возражений по этому поводу.
"Наши люди в булочную на квадроциклах не ездят!" (tm)
Modest_5e4ce41f7533b
На работе ему острых ощущений не хватало.
Петр Петров
не тот хирург погиб
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