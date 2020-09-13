Под Петербургом на квадроцикле разбился хирург Мариинской больницы

34-летний хирург Мариинской больницы разбился во Всеволожском районе Ленинградской области. Специалист в субботу отдыхал, катаясь на болотоходе CF-MOTO.



Как пишет 13 сентября 47news, всё произошло в садоводстве «Ягодка-1». Доктор не справился с управлением на Т-образном перекрёстке и съехал в кювет, ударившись об забор. Мужчина погиб от полученных травм, его 27-летний пассажир в состоянии средней тяжести был госпитализирован.



В пресс-службе Мариинской больницы 47news сообщили, что знают о случившимся.

