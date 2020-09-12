Подростки, пропавшие в Ленобласти, нашлись в Петербурге. Полиция застала их на прогулке

Мальчики 11 и 13 лет из деревни Келози Ломоносовского района, пропавшие двумя днями ранее, нашлись. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД.



В окрестностях родной деревни подростков искали полицейские, экстренные службы и волонтёры, однако, школьники оказались совсем в другом месте. В субботу после трёх дня в службу «112» позвонила женщина и сообщила, что видела похожих ребят во дворе дома №77 по бульвару Новаторов.



На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые признали в мальчиках потеряшек. Их доставили в отдел и выяснили, что за эти два дня детей никто не обижал. В ближайшее время они будут переданы матери.

