FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
12.09.2020 17:04
1
Печать

Подростки, пропавшие в Ленобласти, нашлись в Петербурге. Полиция застала их на прогулке

Мальчики 11 и 13 лет из деревни Келози Ломоносовского района, пропавшие двумя днями ранее, нашлись. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В окрестностях родной деревни подростков искали полицейские, экстренные службы и волонтёры, однако, школьники оказались совсем в другом месте. В субботу после трёх дня в службу «112» позвонила женщина и сообщила, что видела похожих ребят во дворе дома №77 по бульвару Новаторов.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые признали в мальчиках потеряшек. Их доставили в отдел и выяснили, что за эти два дня детей никто не обижал. В ближайшее время они будут переданы матери.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Kot Piter
Что значит не обижал?
А где они были два дня?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний