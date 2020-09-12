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12.09.2020 12:27
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В Ленинградской области полиция и волонтёры ищут двух братьев. Дети ушли из дома два дня назад

Полиция Ломоносовского района Ленобласти двое суток ищет братьев 11 и 13 лет, которые ушли на прогулку в четверг вечером из дома в деревне Келози. 12 сентября о них по прежнему ничего неизвестно.

Как сообщает 47news https://47news.ru/articles/180586/, с заявлением о пропаже в отдел обратилась мать школьников. Это случилось только вечером 11 сентября. К поискам присоединились добровольцы.

Старший брат одет в чёрно-оранжевую кофту с капюшоном и синие джинсы, за спиной – чёрный рюкзак с рисунком в виде звёздочек. Из особых примет – след от укуса собаки на правой ноге. Младшего можно отличить по тёмной ветровке и школьным брюкам. На голове у ребёнка заметен шрам.

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