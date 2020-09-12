FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
12.09.2020 12:16
24
Печать

«Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда». Зюганов назвал провокаторами авторов концепции переделывания Мавзолея

Лидер партии КПРФ Геннадию Зюганов обвинил в расжигании конфликта авторов идеи выноса Ленина из Мавзолея и устройства там чего-то другого. Свою позицию он озвучил 12 сентября в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь. Мавзолей и Красная площадь, советский некрополь – это прежде всего гордость нашей великой советской эпохи, победной эпохи. Рассматривать любое сооружение в отрыве от того, кто или на кого он был сооружён – никто не имеет права. Решение о захоронении Ленина было принято на съезде, было одобрено всеми советами Российской Федерации. Это решение отцов и дедов – оно для меня священно», — заявил Зюганов.

Лидер КПРФ также отметил, что Мавзолей — не просто архитектурный символ, это символ великой государственности.

«Те, кто такого рода предложения вносят – они по сути дела поджигают внутри страну. Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех провокаторов – уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда», — подвёл итоге руководитель фракции.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина после захоронения вождя. При этом Геннадия Зюганова включили в список членов жюри.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

SSGHQ
Ленина вышвырнуть. Мавзолей перенести. Все будет спокойно.
08061962
А в наше время, что попам руки не целуют ? А ( высокоблагородиям) не только в пояс кланяются, но и на коленях ползают ! Царь , придворные, опричники и холопы.Ничего не поменялось в созданной Лениным системе.
Modest_5e4ce41f7533b
Мы еще увидим по телевизору шоу - "Танцы на гробах".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний