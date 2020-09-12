«Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда». Зюганов назвал провокаторами авторов концепции переделывания Мавзолея
Лидер партии КПРФ Геннадию Зюганов обвинил в расжигании конфликта авторов идеи выноса Ленина из Мавзолея и устройства там чего-то другого. Свою позицию он озвучил 12 сентября в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь. Мавзолей и Красная площадь, советский некрополь – это прежде всего гордость нашей великой советской эпохи, победной эпохи. Рассматривать любое сооружение в отрыве от того, кто или на кого он был сооружён – никто не имеет права. Решение о захоронении Ленина было принято на съезде, было одобрено всеми советами Российской Федерации. Это решение отцов и дедов – оно для меня священно», — заявил Зюганов.
Лидер КПРФ также отметил, что Мавзолей — не просто архитектурный символ, это символ великой государственности.
«Те, кто такого рода предложения вносят – они по сути дела поджигают внутри страну. Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех провокаторов – уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда», — подвёл итоге руководитель фракции.
Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина после захоронения вождя. При этом Геннадия Зюганова включили в список членов жюри.