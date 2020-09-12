При неживом Ленине. Архитекторы считают, что вождя пора выносить из Мавзолея, и предлагают подумать, как использовать здание
Союз архитекторов России хочет собрать банк идей по эксплуатации Мавзолея на Красной площади. Нужно это на тот случай, если знаменитое сооружение вдруг лишится своего резидента. Организация объявила конкурс на лучшую концепцию использования здания без Ленина, сообщает 12 сентября «Коммерсант».
Организаторы конкурса отметили, что нахождение тела Владимира Ленина в «самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о вечной памяти, «является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя». При этом в положении конкурса отмечено, что здание Мавзолея находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь Красной площади с Кремлем.
В Союзе архитекторов хотели бы сделать Мавзолей филиалом Государственного музей архитектуры им. А.В. Щусева и поместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания — фанерной, деревянной, и гранитной. Участникам конкурса предлагается составить генплан с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем на Воздвиженке. Другие идеи использования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».
Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, объявление результатов запланировано на 13 ноября. В состав жюри были избраны в том числе лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.