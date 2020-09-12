FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
12.09.2020 11:23
14
Печать

Пара звонков – три миллиона. Пожилые петербуржцы потеряли накопленное, поверив несуществующим работникам банков

Телефонные мошенники, притворившись сотрудниками службы безопасности банков, за последние несколько дней убедили пожилых петербуржцев перевести им больше трёх миллионов рублей.

Как 12 сентября стало известно «Фонтанке», незнакомцам поверила 61-летняя жительница Кронштадтского района. Пенсионерке позвонили двумя днями ранее и заявили, что деньги нужно как можно скорее перевести на безопасный счёт. На продиктованный номер женщина отправила 1 миллион 160 тысяч рублей. Ради этого специально дошла до терминала. В полицию обратилась на следующий день.

В пятницу похожую историю в отделе рассказал и житель Кировского района. Послушавшись лжеконсультантов, 71-летний мужчина потерял 1 миллион 979 тысяч рублей. Незнакомцам он перевёл деньги ещё 9 сентября.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Alexander_5e4cfced16b74
а почему бы просто всем банкам не запретить рекламные звонки по телефонам? тогда любой звонок от банка - это мошенники....
evilman
У моей 80 летней матери так обнулили пенсионную карту на 90 тыр. И банк и полиционеры отписались, не вникая. Хотя, казалось бы, вычислить автора методики по номеру счёта несложно. Вывод простой. Либо они подкормлены этим бизнесом, либо настолько некомпетентны, что годятся только двор мести.
Nothing
вообще, банк, если не в теме, инфо о переводах свыше 600 тысяч передает в финразведку, а свыше ляма должны доки быть подтверждающие происхождение денег.
А студентика заставить НДФЛ заплатить с этой суммы, думать будет след раз
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний