Пара звонков – три миллиона. Пожилые петербуржцы потеряли накопленное, поверив несуществующим работникам банков
Телефонные мошенники, притворившись сотрудниками службы безопасности банков, за последние несколько дней убедили пожилых петербуржцев перевести им больше трёх миллионов рублей.
Как 12 сентября стало известно «Фонтанке», незнакомцам поверила 61-летняя жительница Кронштадтского района. Пенсионерке позвонили двумя днями ранее и заявили, что деньги нужно как можно скорее перевести на безопасный счёт. На продиктованный номер женщина отправила 1 миллион 160 тысяч рублей. Ради этого специально дошла до терминала. В полицию обратилась на следующий день.
В пятницу похожую историю в отделе рассказал и житель Кировского района. Послушавшись лжеконсультантов, 71-летний мужчина потерял 1 миллион 979 тысяч рублей. Незнакомцам он перевёл деньги ещё 9 сентября.
По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.