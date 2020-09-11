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11.09.2020 20:55
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«Кадиллак» снес пешехода на Замшиной. ДТП попало на видео

Тяжелые травмы получил 30-летний петербуржец в ДТП на Замшиной улице. Опасный забег мужчины по проезжей части запечатлен на видеозаписи.

Как сообщили 11 сентября в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, около пяти часов вечера на пересечении улицы Замшина и проспекта Маршала Блюхера «Кадиллак» под управлением 33-летнего водителя наехал вне зоны пешеходного перехода на 30-летнего мужчину.

«В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы, проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.

Водитель «Кадиллака» почти не имел шансов уйти от столкновения. Пешеход полагал, что успеет бегом пересечь широкую проезжую часть.

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Комментарии (14)

hal9000
задолбали вот так переходить перекрестки..кто это придумал вообще по диагонали переходить??..но здесь похоже рабочий которые там в кадре чето химичат..наверно один другому грит мол подака диск к болгарке..а тот -да он же в машине на той стороне..ща принесу..и принес..
Lazy
Фантастический долбодятел.
Peshekhod
А прикольно чувачок полетел. Поделом.
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