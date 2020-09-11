«Кадиллак» снес пешехода на Замшиной. ДТП попало на видео
Тяжелые травмы получил 30-летний петербуржец в ДТП на Замшиной улице. Опасный забег мужчины по проезжей части запечатлен на видеозаписи.
Как сообщили 11 сентября в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, около пяти часов вечера на пересечении улицы Замшина и проспекта Маршала Блюхера «Кадиллак» под управлением 33-летнего водителя наехал вне зоны пешеходного перехода на 30-летнего мужчину.
«В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы, проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.
Водитель «Кадиллака» почти не имел шансов уйти от столкновения. Пешеход полагал, что успеет бегом пересечь широкую проезжую часть.