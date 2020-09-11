В Петербурге перестали работать обе «Меги». Теперь посетителей отправили на прогулку в Кудрово

«Мега Дыбенко» под Петербургом приостановила работу по технической причине. Об этом в четыре дня 11 сентября сообщили читатели «Фонтанки».

Как рассказал нашему изданию посетитель торгового центра Валерий, администрация попросила покинуть здание примерно в 15:50. По его словам, в сообщении говорилось, что эвакуация проводится по технической причине.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к представителям «Меги Дыбенко».

Ранее пройти в сторону выхода попросили посетителей и персонал «Мега Парнас». Из-за внезапного закрытия на территории парковки образовалась автомобильная пробка. Представители торгового центра сообщили, что эвакуация проводилась по причине поступившей угрозы. В здании работают сотрудники полиции и кинологи.