«Мега Парнас» закрылась из-за анонимки. В торговом центре работает полиция и кинологи
Представители «Мега Парнаса» прокомментировали информацию очевидцев об эвакуации посетителей и персонала торгового центра. Ответ на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию днем 11 сентября.
«Мы получили сообщение о возможной угрозе. В настоящее время «Мега Парнас» эвакуирована, работает полиция и кинолог. О возобновлении работы центра мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы Ingka Centres в России.
Там также подтвердили информацию о том, что «Мега Дыбенко» работает в обычном режиме.
Около двух дня 11 сентября в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» появилась запись об эвакуации посетителей и персонала «Мега Парнаса», подкрепленная фотографией покидающих торговый центр людей. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что на выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.