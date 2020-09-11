«Мега Парнас» закрылась из-за анонимки. В торговом центре работает полиция и кинологи

Представители «Мега Парнаса» прокомментировали информацию очевидцев об эвакуации посетителей и персонала торгового центра. Ответ на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию днем 11 сентября.

«Мы получили сообщение о возможной угрозе. В настоящее время «Мега Парнас» эвакуирована, работает полиция и кинолог. О возобновлении работы центра мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы Ingka Centres в России.

Там также подтвердили информацию о том, что «Мега Дыбенко» работает в обычном режиме.