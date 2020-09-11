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11.09.2020 14:12
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Белоруссия согласовала с Польшей порядок реверса нефти

Компания «Гомельтранснефть Дружба», оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба», согласовала с польской нефтетранспортной компанией PERN регламенты реверсной прокачки нефти в Белоруссию. Об этом сообщил глава белорусской компании Олег Борисенко.

«С польским оператором трубопровода «Дружба» — компанией PERN — согласованы все регламенты. Западные партнеры готовы поставлять альтернативную нефть к границе нашей страны по участку Гданьск — Плоцк — Адамово, вопрос состоит только в объёмах — здесь есть некоторые ограничения», — сказал Борисенко в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

Он напомнил, что ранее были достигнуты договоренности с компанией «Укртранснафта», благодаря которым осуществляются реверсные поставки нефти в Белоруссию по нефтепроводу Одесса — Броды.

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Комментарии (1)

RemyMartin
т.е. он закупает российскую нефть в Европе?
Пшёлты, т.е. Просто, где ты там? Так что ли?
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