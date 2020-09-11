Молодой водитель сбил девушку на набережной Екатерингофки. Она шла по переходу
Женщина-пешеход серьезно пострадала под колесами автомобиля в Кировском районе Петербурга утром 11 сентября.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 11:15 на пересечении набережной реки Екатерингофки и Невельской улицы. По предварительным данным, 27-летний мужчина на автомобиле Citroen C5 сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 22-летнюю девушку.
В результате ДТП потерпевшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка.
Накануне днем в Петербурге на «зебре» тоже пострадала девушка 22 лет. Она попала под колеса «Форда» на Рябовском шоссе и получила тяжелые травмы. А вечером на улице Коммуны сбили мужчину. Он оказался на дороге вне пешеходного перехода и попал под две машины подряд. Травмы оказались смертельными.