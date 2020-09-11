Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения. Водитель бросил его в перевёртыше
Мужчина в Ленобласти погиб в автомобиле-перевёртыше, а после лобового столкновения в Петергофе оба транспортных средства остались на дороге, но легковая машина уже вряд ли подлежит восстановлению. Появились фотографии трёх серьёзных вечерне-ночных аварий, о которых ранее сообщали в УГИБДД.
Кадры с мест ДТП 11 сентября публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Вот как выглядели «Сузуки Гранд Витара» и автобус ПАЗ, столкнувшиеся в Петергофе. Несмотря на то что автобус выглядит целым, его водителя госпитализировали. И конечно, неудивительно, что в больницу попали водитель «Сузуки» и две его молодые пассажирки.
«Рено Логан», улетевший в кювет ночью в посёлке Кирпичное Выборгского района, судя по фото «Дорожного инспектора», не сильно деформирован. Но переворота хватило на то, чтобы убить пассажира. Можно предположить, что он был не пристёгнут. Водитель, напомним, сбежал, его личность устанавливается. По данным «Фонтанки», машина с карельскими номерами принадлежит 26-летнему жителю Пиндушей. Погиб житель Пскова, которому завтра, 12 сентября, должно было бы исполниться 28 лет.
Смертельное ДТП на улице Коммуны в Петербурге тоже произошло в тёмное время суток, около 19:45, когда бушевал шторм. Водители явно были не готовы к появлению человека вне зоны пешеходного перехода: ни мужчина на «Форде Транзите», ударивший первым, ни мужчина на «Шевроле Крузе», наехавший на тело повторно. Погибшему на вид 40–45 лет.