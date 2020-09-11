Мужчина в Ленобласти погиб в автомобиле-перевёртыше, а после лобового столкновения в Петергофе оба транспортных средства остались на дороге, но легковая машина уже вряд ли подлежит восстановлению. Появились фотографии трёх серьёзных вечерне-ночных аварий, о которых ранее сообщали в УГИБДД.

Кадры с мест ДТП 11 сентября публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Вот как выглядели «Сузуки Гранд Витара» и автобус ПАЗ, столкнувшиеся в Петергофе. Несмотря на то что автобус выглядит целым, его водителя госпитализировали. И конечно, неудивительно, что в больницу попали водитель «Сузуки» и две его молодые пассажирки.