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11.09.2020 11:47
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«Славянское братство» пока только в планах. Минобороны Белоруссии допустило перенос военных учений

Сроки проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство — 2020» могут быть перенесены 11 сентября 2020 года.

Министерство обороны Белоруссии допускает перенос белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство — 2020».

«Официальное открытие учения запланировано на 21 сентября. Но сроки его проведения могут быть перенесены, сейчас этот вопрос обсуждается», — сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на министерство обороны Белоруссии.

Военные уточнили, что Сербия до сих пор не уведомила о своем решении по поводу участия в маневрах.

Накануне сербские власти приостановили на полгода все совместные военные учения с другими странами.

Военные учения «Славянское братство» проходят ежегодно. В этом году они были запланированы в Белоруссии на 21 сентября. В 2019-м манёвры устраивали в Сербии.

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Комментарии (3)

Жора  
А все говорят, что от Захаровой один вред! А здесь, один твит и колоссальная экономия народных средств!))):
Mozg
Что значит "допускает перенос"?
Они должны были вчера начаться.
Путин тоже решил не участвовать в бряцании оружием в поддержку сомнительной диктатуры?
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