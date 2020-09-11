«Славянское братство» пока только в планах. Минобороны Белоруссии допустило перенос военных учений

Министерство обороны Белоруссии допускает перенос белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство — 2020».



«Официальное открытие учения запланировано на 21 сентября. Но сроки его проведения могут быть перенесены, сейчас этот вопрос обсуждается», — сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на министерство обороны Белоруссии.

Военные уточнили, что Сербия до сих пор не уведомила о своем решении по поводу участия в маневрах.

Накануне сербские власти приостановили на полгода все совместные военные учения с другими странами.