«Славянское братство» пока только в планах. Минобороны Белоруссии допустило перенос военных учений
Сроки проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство — 2020» могут быть перенесены 11 сентября 2020 года.
Министерство обороны Белоруссии допускает перенос белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство — 2020».
«Официальное открытие учения запланировано на 21 сентября. Но сроки его проведения могут быть перенесены, сейчас этот вопрос обсуждается», — сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на министерство обороны Белоруссии.
Военные уточнили, что Сербия до сих пор не уведомила о своем решении по поводу участия в маневрах.
Накануне сербские власти приостановили на полгода все совместные военные учения с другими странами.
Военные учения «Славянское братство» проходят ежегодно. В этом году они были запланированы в Белоруссии на 21 сентября. В 2019-м манёвры устраивали в Сербии.