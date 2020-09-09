FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 18:10
7
Печать

Сербия отказалась от участия в любых военных учениях

Правительство Сербии приняло решение о приостановке на полгода всех совместных военных учений с другими странами. Об этом сообщило 9 сентября министерство обороны Сербии на своем официальном сайте. Теперь сербская сторона не будет участвовать в предстоящих белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство-2020», намеченных на 10–15 сентября.

«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС — ни с Востоком, ни с Западом», — заявил министр обороны страны Александр Вулин.

В сообщении ведомства отмечено, что отказ сербской стороны от участия в совместных военных учениях связан с давлением Евросоюза на Сербию из-за политической ситуации в Белоруссии, на территории которой пройдет «Славянское братство-2020».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

***_555
Очередным братьям придётся очередной миллиардик подарить.
262787581
Президенты независимых стран не сидят на стульчике как провинившийся бухгалтер перед Боссом. Права Захарова на все 100!
Serg_I
Вот так "неучами" и останутся... А албанцы как?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний