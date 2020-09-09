Сербия отказалась от участия в любых военных учениях

Правительство Сербии приняло решение о приостановке на полгода всех совместных военных учений с другими странами. Об этом сообщило 9 сентября министерство обороны Сербии на своем официальном сайте. Теперь сербская сторона не будет участвовать в предстоящих белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство-2020», намеченных на 10–15 сентября.
«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС — ни с Востоком, ни с Западом», — заявил министр обороны страны Александр Вулин.
В сообщении ведомства отмечено, что отказ сербской стороны от участия в совместных военных учениях связан с давлением Евросоюза на Сербию из-за политической ситуации в Белоруссии, на территории которой пройдет «Славянское братство-2020».