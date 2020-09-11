В статистику смертности от коронавируса попали 17 жителей Петербурга

Еще 17 жителей Петербурга попали в статистику смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 11 сентября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Всего с начала пандемии от новой инфекции в городе скончались 2 607 человек. Северная столица занимает второе место по количеству умерших от коронавируса, на первом месте Москва (4 956), на втором Московская область (1 237). В России этот показатель составляет 18 365.



Также сообщается, что за сутки стало известно еще о 105 выздоровевших от COVID-19 жителях Петербурга. Всего их 26 881.

