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11.09.2020 10:41
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В статистику смертности от коронавируса попали 17 жителей Петербурга

Еще 17 жителей Петербурга попали в статистику смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 11 сентября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Всего с начала пандемии от новой инфекции в городе скончались 2 607 человек. Северная столица занимает второе место по количеству умерших от коронавируса, на первом месте Москва (4 956), на втором Московская область (1 237). В России этот показатель составляет 18 365.

Также сообщается, что за сутки стало известно еще о 105 выздоровевших от COVID-19 жителях Петербурга. Всего их 26 881.

При этом статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в городе снова пошла вверх. Сегодня — плюс 216 новых случаев заражения COVID-19.

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