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11.09.2020 10:35
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Коронавирусная статистика в Петербурге снова пошла в рост. В городе 216 новых случаев

Количество новых заболевших коронавирусом в Петербурге снова растет. По данным оперативного штаба от 11 сентября, в городе 216 новых случаев.

Заболевших COVID-19 за прошедший день выявили на всей территории страны. Всего насчитали 5 504 новых случая. Первую строчку по ежедневному приросту удерживает Москва c 698, а Петербург вновь оказался на втором месте.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за последний день в городе на COVID-19 обследовали 23 789 горожан. Медицинское наблюдение до сих пор необходимо для 582 человек. Общее число заболевших в Петербурге составляет 38 867.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 051 874 случая коронавируса. По этому показателю нашу страну обошли Бразилия (4,2 миллиона), Индия (почти 4,6 миллиона) и США (почти 6,4 миллиона). Большинство россиян (868 107) смогли вылечиться от коронавируса, а для 18 365 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (6)

Strelets 77
Ничего не закроют. Кинотеатры давно нужно открывать, мы не хуже Москвы.
pregatus
Мда, самое время кинотеатры открывать...
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