Коронавирусная статистика в Петербурге снова пошла в рост. В городе 216 новых случаев

Количество новых заболевших коронавирусом в Петербурге снова растет. По данным оперативного штаба от 11 сентября, в городе 216 новых случаев.

Заболевших COVID-19 за прошедший день выявили на всей территории страны. Всего насчитали 5 504 новых случая. Первую строчку по ежедневному приросту удерживает Москва c 698, а Петербург вновь оказался на втором месте.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за последний день в городе на COVID-19 обследовали 23 789 горожан. Медицинское наблюдение до сих пор необходимо для 582 человек. Общее число заболевших в Петербурге составляет 38 867.