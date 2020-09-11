После вчерашней непогоды утро 11 сентября радует петербуржцев покоем и солнцем. Ветер сегодня ещё может время от времени показывать свою силу, но шторма с ливнем не ожидается.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября в Санкт-Петербурге возможен небольшой кратковременный дождь, ветер ночью северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного, днём западный, юго-западный умеренный. Воздух прогреется до 13-15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Прогноз на завтра синоптики скорректировали. Дождь всё-таки пройдёт, причём повсеместно, но хотя бы небольшой. В воскресенье, 13 сентября, тоже будет сыро. Температура в выходные – 14-16 градусов.