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11.09.2020 07:29
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Шторм из Петербурга ушёл, а дождь остался, причём и на выходные

После вчерашней непогоды утро 11 сентября радует петербуржцев покоем и солнцем. Ветер сегодня ещё может время от времени показывать свою силу, но шторма с ливнем не ожидается.

Петербург, вечер 10 сентября
Петербург, вечер 10 сентябряФото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября в Санкт-Петербурге возможен небольшой кратковременный дождь, ветер ночью северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного, днём западный, юго-западный умеренный. Воздух прогреется до 13-15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Прогноз на завтра синоптики скорректировали. Дождь всё-таки пройдёт, причём повсеместно, но хотя бы небольшой. В воскресенье, 13 сентября, тоже будет сыро. Температура в выходные – 14-16 градусов.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Петербург, вечер 10 сентября
Петербург, вечер 10 сентябряФото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Cashmare
Самое время вернуть обратно вчерашнюю смс-ку про сегодня
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