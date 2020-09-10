Разгулявшаяся стихия не успокаивается в Петербурге к вечеру 10 сентября. За пару часов спасатели успели съездить ещё к сотне павших деревьев, вода продолжает прибывать, но не везде.



По данным городского управления МЧС, к десяти вечера ощутимо поднялся уровень Финского залива у гидропоста «С1 Невская губа». Отметка в 67 см за два часа сменилась на 97 см. При этом «С1 Финский залив» застыл почти на тех же 95 см.