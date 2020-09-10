Уровень воды в Финском заливе за два часа поднялся на 30 см. В соцсетях показывают, как петербургские реки выходят из берегов
Разгулявшаяся стихия не успокаивается в Петербурге к вечеру 10 сентября. За пару часов спасатели успели съездить ещё к сотне павших деревьев, вода продолжает прибывать, но не везде.
По данным городского управления МЧС, к десяти вечера ощутимо поднялся уровень Финского залива у гидропоста «С1 Невская губа». Отметка в 67 см за два часа сменилась на 97 см. При этом «С1 Финский залив» застыл почти на тех же 95 см.
Нева у «Горного университета» за это же время опустилась со 151 до 134 см. Правда, по фотографиям, которыми горожане делятся в социальных сетях, это едва ли заметно. «Нагонная волна затопила набережную», - рапортуют от Петропавловской крепости.
Новосмоленскую набережную захватила Смоленка. «Вода прибывает», - тревожатся у моста Кораблестроителей.
На улицах также спокойнее не становится. На Почтамтской, 14, жертвой ветра стали дорожный знак и светофор. Последний, даже рухнув, не сдался и продолжает работать.
Число отработанных спасателями заявок подбирается к четырём сотням, 261 из них — поваленные деревья. Кроме них, в Петербурге летают заборы, а у домов срывает крыши.