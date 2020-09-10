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10.09.2020 21:57
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По улицам Петербурга летают заборы, деревья готовят сюрпризы автомобилистам, а у домов срывает крыши

Непогода продолжает учинять беспорядок на улицах Петербурга вечером 10 сентября.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», возле перекрёстка улицы Десантников и проспекта Маршала Захарова развалился забор, листы «гуляют сами по себе по улице».

Приморское шоссе в районе Тарховки перекрыто в обе стороны из-за дерева, упавшего на дорогу.

Еще одно дерево упало прямо на припаркованный автомобиль во дворе дома 174 по Московскому проспекту. Такая же ситуация и на Товарищеском проспекте и улице Федосеенко, 24.

На бульваре Новаторов, 36 одно дерево подготовило сюрприз сразу двоим автомобилистам и перекрыло движение по улице.

На Зои Космодемьянской, 31 очевидцы засняли, как ветер срывает крышу жилого дома.

Как писала «Фонтанка» ранее, к восьми часам вечера сотрудники МЧС отработали 242 выезда, 164 из которых пришлись на упавшие деревья.

Штормовой ветер в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 154 см, спуски к воде затоплены. Судя по прогнозам синоптиков, расслабиться в пятницу не выйдет: 11 сентября пугают порывами до 24 метров в секунду.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
бЯда блин - у меня все груши на землю попадали.
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