По улицам Петербурга летают заборы, деревья готовят сюрпризы автомобилистам, а у домов срывает крыши
Непогода продолжает учинять беспорядок на улицах Петербурга вечером 10 сентября.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», возле перекрёстка улицы Десантников и проспекта Маршала Захарова развалился забор, листы «гуляют сами по себе по улице».
Приморское шоссе в районе Тарховки перекрыто в обе стороны из-за дерева, упавшего на дорогу.
Еще одно дерево упало прямо на припаркованный автомобиль во дворе дома 174 по Московскому проспекту. Такая же ситуация и на Товарищеском проспекте и улице Федосеенко, 24.
На бульваре Новаторов, 36 одно дерево подготовило сюрприз сразу двоим автомобилистам и перекрыло движение по улице.
На Зои Космодемьянской, 31 очевидцы засняли, как ветер срывает крышу жилого дома.
Как писала «Фонтанка» ранее, к восьми часам вечера сотрудники МЧС отработали 242 выезда, 164 из которых пришлись на упавшие деревья.
Штормовой ветер в Петербурге поднял уровень воды в Неве до 154 см, спуски к воде затоплены. Судя по прогнозам синоптиков, расслабиться в пятницу не выйдет: 11 сентября пугают порывами до 24 метров в секунду.