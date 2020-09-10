Бывшего партнера Фургала отпустили под домашний арест. СМИ писали, что именно он дал показания на экс-губернатора
Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который, по некоторым данным, признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 сентября, из следственного изолятора его перевели под домашний арест. Он пробудет там до 18 октября.
Как ранее писал РБК со ссылкой на источник, Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщало издание, именно он заявил, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов, Олега Булатова и Александра Смольского.
С прошлого года бывший партнер Фургала находится в «Лефортово» в Москве. Об его содержании в СИЗО в интервью «Фонтанке» высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Со ссылкой на слова супруги Мистрюкова он заявил, что «там не давали ему спать, у него масса заболеваний обострились, он сейчас слепнет в камере, у него рак нашли. И вдруг он дает показания на Фургала. Все же понятно, шито белыми нитками!»
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован в середине этого лета. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявили обвинение и оставили под стражей до 9 декабря 2020 года.