FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 14:57
1
Печать

Бывшего партнера Фургала отпустили под домашний арест. СМИ писали, что именно он дал показания на экс-губернатора

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который, по некоторым данным, признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 сентября, из следственного изолятора его перевели под домашний арест. Он пробудет там до 18 октября.

Как ранее писал РБК со ссылкой на источник, Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщало издание, именно он заявил, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов, Олега Булатова и Александра Смольского.

С прошлого года бывший партнер Фургала находится в «Лефортово» в Москве. Об его содержании в СИЗО в интервью «Фонтанке» высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Со ссылкой на слова супруги Мистрюкова он заявил, что «там не давали ему спать, у него масса заболеваний обострились, он сейчас слепнет в камере, у него рак нашли. И вдруг он дает показания на Фургала. Все же понятно, шито белыми нитками!»

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован в середине этого лета. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявили обвинение и оставили под стражей до 9 декабря 2020 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний