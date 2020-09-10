Бывшего партнера Фургала отпустили под домашний арест. СМИ писали, что именно он дал показания на экс-губернатора

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который, по некоторым данным, признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 сентября, из следственного изолятора его перевели под домашний арест. Он пробудет там до 18 октября.



Как ранее писал РБК со ссылкой на источник, Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщало издание, именно он заявил, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов, Олега Булатова и Александра Смольского.

