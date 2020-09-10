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10.09.2020 14:45
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В конце рабочей недели в Петербурге трудно будет не оторваться от земли. В городе ждут штормовой ветер

МЧС предупреждает, 11 сентября Петербург ждет штормовая погода. По данным ведомства, которое опирается на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС», настроение и прически петербуржцам испортят не только дожди, но и сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 24 метров в секунду.

Тем, кто надеется укрыться на даче в области, на хорошую погоду тоже не стоит рассчитывать. 11 сентября в Ленобласти ждут сильный ветер: в большинстве районов порывы ветра будут составлять 15–20 метров в секунду, в прибрежных районах до 24 м/с. Не утихнет ветер аж до 13, когда местами он будет до 16 м/с.

Уже сегодня шторм наделал шума в Петербурге, повалив не только деревья, но и разметав биотуалеты.

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