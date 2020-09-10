Апокалипсис в Сан-Франциско: небо над городом стало марсианским
Историческая вспышка лесных пожаров в Северной Калифорнии вечером 9 сентября превратила Сан-Франциско в Марс: город затянула тёмно-оранжевая дымка, дома, дороги и автомобили покрылись слоем пепла. Эксперты по климату считают, что это часть «новой нормы» Калифорнии.
Как пишет CBS San Ffrancisco, в результате серии лесных пожаров сгорело более 2 миллионов акров (800 тысяч гектаров) земли. Пожарам способствует высокая температура в Калифорнии. В Сан-Франциско синоптики недавно зафиксировали трёхзначный показатель — более 100 градусов по Фаренгейту, то есть более 37,7 градуса по Цельсию. Пока это редкость для города, но, согласно долгосрочным прогнозам учёных, такое будет происходить всё чаще. «Ожидается, что аномальная жара в выходные в День труда в сочетании с выхлопными газами и затяжным дымом лесных пожаров приведёт к ухудшению качества воздуха в регионе», — говорят в департаменте качества воздуха.
9 сентября в верхних слоях атмосферы скопилось столько дыма, что он перестал пропускать волны синего света, позволяя проникать к земле только цветам тёплой части спектра. Этот эффект ярче всего проявился в Сан-Франциско, и соцсети наполнились апокалиптическими видео и фотографиями достопримечательностей с пометкой «без фильтра».
Speechless...#kpix #cbsnbayarea pic.twitter.com/o5MPfqp1OH— BrianKPIX (@brianyuenKPIX) September 9, 2020